Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı
Trendyol Süper Lig’de 8. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı haftanın önemli maçında Cihan Aydın düdük çalacak.
Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik
17 EKİM CUMARTESİ:
13.30 Erzurumspor FK-Eyüpspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün
19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay
18 EKİM PAZAR:
13.30 Kasımpaşa-Samsunspor: Fatih Tokail
16.00 Kocaelispor-Göztepe: Alper Akarsu
19.00 İstanbul Başakşehir-Gaziantep FK: Alpaslan Şen
19 EKİM PAZARTESİ:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Cihan Aydın