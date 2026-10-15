Trendyol Süper Lig’de 8. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı haftanın önemli maçında Cihan Aydın düdük çalacak.

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik

17 EKİM CUMARTESİ:

13.30 Erzurumspor FK-Eyüpspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

18 EKİM PAZAR:

13.30 Kasımpaşa-Samsunspor: Fatih Tokail

16.00 Kocaelispor-Göztepe: Alper Akarsu

19.00 İstanbul Başakşehir-Gaziantep FK: Alpaslan Şen

19 EKİM PAZARTESİ:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Cihan Aydın