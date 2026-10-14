G.SARAY MAÇI HAKKINDA

"Galatasaray maçı dönemi kolay olmadı. Çok kısa çalışabildik. Milli takımlarında oynayan çok fazla oyuncumuz var. Bizimle beraber değillerdi. Bizimle olan oyunculara kendi felsefimizi anlattık. Bizim yapmamız gereken şey savunmada iyi durabilmek, hücum ederken de savunmada iyi durabilmek. Biz gol bulma şansı yüksek bir takımız. İyi savunma yaptıktan sonra bizim adımıza gol atmak daha kolay."

YOĞUN FİKSTÜRE DAİR

"Zorlu bir sürece giriyoruz, 3 günde 1 maç oynayacağız. Bunu çıkarabilecek gayet iyi bir kadromuz var. Yarın en iyi kadromuzla sahada olacağız. Benim de Konferans Ligi tecrübem var. Benim konuşmak istediğim maç Beşiktaş maçı değil, yarınki maç. En iyimizi verip galip gelmek istiyoruz."