-°C
CANLI YAYIN

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, KuPS maçı öncesi konuştu: Mohamed Salah'ın ilk 11 kararını maç günü verecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, KuPS maçı öncesi konuştu: Mohamed Salah'ın ilk 11 kararını maç günü verecek

UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, Mohamed Salah'ın ilk 11'de yer alıp almayacağına maç günü karar vereceklerini belirtti. Suni çim zemine dikkat çeken Reis, yoğun maç takvimi, takımın oyun anlayışı ve Avrupa hedeflerine ilişkin de değerlendirmeler yaptı.

UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Alman teknik adam, Mohamed Salah'ın ilk 11'de başlayıp başlamayacağına ilişkin kararını karşılaşma günü vereceğini açıkladı.

İşte Thomas Reis'in tüm açıklamaları...

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, KuPS maçı öncesi konuştu: Mohamed Salah'ın ilk 11 kararını maç günü verecek - 1

G.SARAY MAÇI HAKKINDA

"Galatasaray maçı dönemi kolay olmadı. Çok kısa çalışabildik. Milli takımlarında oynayan çok fazla oyuncumuz var. Bizimle beraber değillerdi. Bizimle olan oyunculara kendi felsefimizi anlattık. Bizim yapmamız gereken şey savunmada iyi durabilmek, hücum ederken de savunmada iyi durabilmek. Biz gol bulma şansı yüksek bir takımız. İyi savunma yaptıktan sonra bizim adımıza gol atmak daha kolay."

YOĞUN FİKSTÜRE DAİR

"Zorlu bir sürece giriyoruz, 3 günde 1 maç oynayacağız. Bunu çıkarabilecek gayet iyi bir kadromuz var. Yarın en iyi kadromuzla sahada olacağız. Benim de Konferans Ligi tecrübem var. Benim konuşmak istediğim maç Beşiktaş maçı değil, yarınki maç. En iyimizi verip galip gelmek istiyoruz."

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, KuPS maçı öncesi konuştu: Mohamed Salah'ın ilk 11 kararını maç günü verecek - 2

"İLK 11'E YARIN KARAR VERECEĞİZ"

"Benim için yarınki mücadele özel bir şartta oynanacak, suni çimde. Kadromuzdaki her oyuncu da bu şartta oynamaya hazır. Salah'ın durumuna, ilk 11'e yarın karar vereceğiz. Kadromuzdaki tüm oyuncular oynamaya hazır durumda."

"SONRASINI KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

"Trabzon'da henüz yeni bulduğum ilk anlarda, kulübün hırslarından ve hedeflerinden bahsetmiştim. Yarın uluslararası bir maç oynayacağız. İlk hedefimiz lig aşamasını geçmek ve yarın bunun için önemli bir başlangıç olacak. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Hayaller çalışmadan bir işe yaramaz. Sadece hayalle bir yere varamazsınız. Önümüzde 6 maç var. Sonrasıyla ilgili konuşmak istemiyorum. İlk hedefimiz bu 6 maçtan en iyi skorları alabilmek."

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, KuPS maçı öncesi konuştu: Mohamed Salah'ın ilk 11 kararını maç günü verecek - 3

ONANA'YA ÖVGÜLER

"Hem benim kararım hem oyuncumuzun kararı, kalitesini göstermesi. Onana gibi topla iyi kaleci varsa bunu kullanırsınız. Oyun kurulumunda ekstra opsiyon sağlıyor. Rakibimiz, son maçını şanssız kaybetti. Bence kazanabilirlerdi. Güçlü, pres yapmak isteyen, önde baskı kurmak isteyen bir takımla oynayacağız. Onana sahada artı 1 oyuncudur, bu da bize büyük fırsatlar yaratıyor. Onana elbette kısa veya uzun oynayabilir, bu konuda serbest. Risk almalıyız ama gereksiz riskler almamalıyız. Risk almadan da futbol oynanmaz. Bence ilginç ve güzel bir maç olacak. Umuyorum sonuç bizden yana olacak." dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, KuPS maçı öncesi konuştu: Mohamed Salah'ın ilk 11 kararını maç günü verecek - 4

ARAL ŞİMŞİR'İN AÇIKLAMALARI

Basın toplantısında Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Aral Şimşir de konuştu. Genç oyuncu, "Büyük ve önemli bir maç olacak. Rakibimizin sahasında oynayacağız. Rakibimizi küçümsemeden en iyimizi vermek galip gelmek için oynayacağız. İlk golümü attım. Benim, hayatım ve kariyerim adına en büyük anlardan bir tanesiydi. Trabzonspor'da şu an harika ve inanılmaz bir atmosfe var. Dünyanın en iyi oyuncularından biri bizim takımımızda. Benim için yeni bir seviye bu. İlk başta adapte olmak kolay değil ama elimden gelenin en iyisini yapıp başarılı olmak istiyorum." dedi.

Trabzonspor’un Finlandiya sınavında düdük Barbara’da
Sonraki Haber
Trabzonspor’un Finlandiya sınavında düdük Barbara’da
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın