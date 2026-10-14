Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, KuPS maçı öncesi konuştu: Mohamed Salah'ın ilk 11 kararını maç günü verecek
UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, Mohamed Salah'ın ilk 11'de yer alıp almayacağına maç günü karar vereceklerini belirtti. Suni çim zemine dikkat çeken Reis, yoğun maç takvimi, takımın oyun anlayışı ve Avrupa hedeflerine ilişkin de değerlendirmeler yaptı.
UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Alman teknik adam, Mohamed Salah'ın ilk 11'de başlayıp başlamayacağına ilişkin kararını karşılaşma günü vereceğini açıkladı.
İşte Thomas Reis'in tüm açıklamaları...
G.SARAY MAÇI HAKKINDA
"Galatasaray maçı dönemi kolay olmadı. Çok kısa çalışabildik. Milli takımlarında oynayan çok fazla oyuncumuz var. Bizimle beraber değillerdi. Bizimle olan oyunculara kendi felsefimizi anlattık. Bizim yapmamız gereken şey savunmada iyi durabilmek, hücum ederken de savunmada iyi durabilmek. Biz gol bulma şansı yüksek bir takımız. İyi savunma yaptıktan sonra bizim adımıza gol atmak daha kolay."
YOĞUN FİKSTÜRE DAİR
"Zorlu bir sürece giriyoruz, 3 günde 1 maç oynayacağız. Bunu çıkarabilecek gayet iyi bir kadromuz var. Yarın en iyi kadromuzla sahada olacağız. Benim de Konferans Ligi tecrübem var. Benim konuşmak istediğim maç Beşiktaş maçı değil, yarınki maç. En iyimizi verip galip gelmek istiyoruz."
"İLK 11'E YARIN KARAR VERECEĞİZ"
"Benim için yarınki mücadele özel bir şartta oynanacak, suni çimde. Kadromuzdaki her oyuncu da bu şartta oynamaya hazır. Salah'ın durumuna, ilk 11'e yarın karar vereceğiz. Kadromuzdaki tüm oyuncular oynamaya hazır durumda."
"SONRASINI KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
"Trabzon'da henüz yeni bulduğum ilk anlarda, kulübün hırslarından ve hedeflerinden bahsetmiştim. Yarın uluslararası bir maç oynayacağız. İlk hedefimiz lig aşamasını geçmek ve yarın bunun için önemli bir başlangıç olacak. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Hayaller çalışmadan bir işe yaramaz. Sadece hayalle bir yere varamazsınız. Önümüzde 6 maç var. Sonrasıyla ilgili konuşmak istemiyorum. İlk hedefimiz bu 6 maçtan en iyi skorları alabilmek."