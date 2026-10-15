Trabzonspor'da Paul Onuachu şoku! Gol attı ve sakatlandı
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UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk olan Trabzonspor'da Paul Onuachu sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 2. dakikasında Salah'ın ara pasını gole çevirerek bordo-mavilileri 1-0 öne geçiren Nijeryalı golcü, 5. dakikada kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Onuachu'nun yerine Franculino Dju mücadeleye dahil olurken sakatlığın durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oluyor.
Saat 19.45'te başlayan mücadelenin 2. dakikasında Salah'ın ara pasında fileleri havalandıran Paul Onuachu, golün ardından sakatlık yaşadı.
Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü atan Onuachu, 5. dakikada kendisini yere bıraktı ve oyundan çıktı.
Nijeryalı yıldız yerine oyuna Franculino Dju dahil oldu.
Ouachu'nun sakatlığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.