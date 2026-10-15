Trabzonspor'da Paul Onuachu şoku! Gol attı ve sakatlandı

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk olan Trabzonspor'da Paul Onuachu sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 2. dakikasında Salah'ın ara pasını gole çevirerek bordo-mavilileri 1-0 öne geçiren Nijeryalı golcü, 5. dakikada kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Onuachu'nun yerine Franculino Dju mücadeleye dahil olurken sakatlığın durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.