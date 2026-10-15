"Biz, belki oyuncular, maç bitti sandık. 3-0'dan sonra arkasından gol yedik, penaltı oldu. Penaltı kurtarışı maçı bizim tarafımıza getirdi. Belki çok fazla bahanemiz vardı. Suni çim, uzun seyahat ama bugün kazandığımız için çok mutluyuz. KuPS'u tebrik etmek istiyorum. Gayet fit bir takım karşımızda gördük. Gelecek adına onlar için en iyi dileklerimizi iletiyor, başarılar diliyorum."

Tammelan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Reis, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "İlk maçlarda iyi başlangıç yapabilmek önemli. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Doğru anlarda golleri bularak kazandık. " dedi.

"Benden önce alınmış bir karar. Ama Samsunspor'daki tecrübelerimden bu kararların çok kolay olmadığını biliyorum. Federasyon tarafından kurallar sık sık değişebiliyor. Bu özel kurallarla da bazen mücadele etmeniz gerekiyor. Bugün 2 oyuncumuz da iyi performans gösterdi. Bu iki oyuncuyu kadroya kattığınızda hangi 2 oyuncuyu çıkaracaksınız? Mendy'yi çıkarma sebebim onu koruyabilmekti. Arka arkaya iki faul yaptı, sarı kartı vardı. Son maçta olduğu gibi aynı şeyleri yaşamak istemedim."

Thomas Reis (AA)

"BEŞİKTAŞ GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Süper Lig'de Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Reis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu maç dolayısıyla çok yorgunuz. Yarın bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağız. Bütün odak bu maçtı. Bu tür maçlarda goller bulabilmek öz güvenimize katkı sağlıyor. Elbette rakip Beşiktaş iyi, güçlü bir takım, biz de içeride oynuyoruz. En iyi performansımızı göstermeye çalışacağız. Yarından itibaren odak noktamız sadece bu maç olacak."

"ORTAYA KOYDUĞUMUZ MÜCADELEYLE GURUR DUYUYORUM"

KuPS Kuopio karşısında önemli bir galibiyet elde ettiklerini vurgulayan Reis, suni çimde oynamanın zorluklarına da değinerek, "Suni çimde puanlar kaybetmiş, sıkıntılar yaşamış Alman takımlarından bahsedebiliriz. Bu tür sahalarda maç kaybetmiş harika takımlar var. Bugün alınan galibiyeti ve ortaya koyduğumuz mücadeleyi düşününce gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.