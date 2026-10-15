Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ne Finlandiya deplasmanında başlıyor: Tek hedef 3 puan!
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oluyor. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. Avrupa kupalarındaki 158. maçına çıkacak bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis'in kadro tercihleri merak ediliyor. İşte KuPS-Trabzonspor maçının ayrıntıları ve muhtemel 11'ler.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup olarak yoluna Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Finlandiya deplasmanında kazanarak Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretine son vermek istiyor.
KUPS-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasındaki KuPS Kuopio-Trabzonspor karşılaşması, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.
Finlandiya'nın Tampere kentindeki Tammelan Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara yönetecek.
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
KuPS: Kreidl, Lötjönen, Armah, Antwi, Magassa, Puukko, Pennanen, Gasc, Jyry, Touray, Moreno.
Trabzonspor: Onana, Pina, Samet, Mendy, Cenk, Melih, Bouchouari, Saviolo, Muçi, Aral, Onuachu.
TRABZONSPOR AVRUPA'DA 158. MAÇINA ÇIKIYOR
KuPS Kuopio karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 158. maçına çıkacak Trabzonspor, bugüne kadar oynadığı 157 karşılaşmada 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda rakip fileleri 194 kez havalandırırken kalesinde 214 gol gördü.
Karadeniz temsilcisi, Finlandiya deplasmanında kazanarak Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını 57'ye yükseltmeyi hedefliyor.
KONFERANS LİGİ'NDE 9. KARŞILAŞMA
Trabzonspor, KuPS Kuopio karşısında UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen organizasyondaki 9. maçına çıkacak.
Bordo-mavililer, organizasyonda daha önce oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor, bu organizasyondaki ikinci galibiyetini Finlandiya temsilcisi karşısında almak istiyor.
THOMAS REİS'İN KADRO TERCİHLERİ MERAK EDİLİYOR
Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis'in KuPS Kuopio karşısında sahaya süreceği ilk 11 merak konusu oldu.
Özellikle Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari'nin Avrupa kupalarında değerlendirilmesi ihtimali, maç öncesi kadro planlamasının dikkat çeken başlıkları arasında bulunuyor.
Süper Lig'deki yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle forma şansı bulamayan iki futbolcunun Avrupa karşılaşmasında görev alabileceği belirtiliyor.
SAVİC VE MUSTAFA ESKİHELLAÇ İÇİN TEDBİR
Kaynak bilgilere göre Stefan Savic ve Mustafa Eskihellaç, son antrenmanlarda ağrı hissetmeleri nedeniyle KuPS Kuopio karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Teknik heyetin iki oyuncuyu riske etmek istemediği belirtilirken Beşiktaş karşılaşmasında görev almalarının planlandığı aktarılıyor.