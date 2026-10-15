Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ne Finlandiya deplasmanında başlıyor: Tek hedef 3 puan!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oluyor. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. Avrupa kupalarındaki 158. maçına çıkacak bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis'in kadro tercihleri merak ediliyor. İşte KuPS-Trabzonspor maçının ayrıntıları ve muhtemel 11'ler.