Sözlerine takıma yeni katılan Alman teknik adam Thomas Reis ile başlayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Yeni bir hocamız var. Öncelikle gelirken ki dik duruşundan dolayı teşekkür ederim."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Hakemin 2 metre önünde Ugochukwu, adamın resmen ayağını kırmaya vuruyor. Niye kırmızıyı vermiyorsun? Herkes pozisyonu çok net gördüğünü görüyor. Görüyorsun ve vermiyorsun. O zaman bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları tekrar uyarıyorum. Hareketlerine dikkat etmeleri lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum."

"TARAFTARIMIZ SAĞ OLSUN"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Yönetim kurulu arkadaşlarım sağ olsunlar, bu dönem zarfında bize çok destek oldular. Hep yanımızda oldular, onlara da teşekkür ediyorum. Hocamıza da teşekkürlerimizi yaptık, taraftarımız da sağ olsun."

"Bu kadroyu kurarken tek düşüncemiz; taraftarımızı, camiamızı nasıl daha mutlu edeceğimizdi. Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yaptık. Eksiklerimiz var mıdır, vardır. Devre arasında bunları tamamlarız. Benim taraftardan ricam; bu takıma transfer dönemine kadar her türlü desteği versinler."