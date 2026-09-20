Ertuğrul Doğan'dan hakem tepkisi, devre arası transfer planı ve Muhammed Salah hakkında dikkat çeken sözler
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray derbisinin ardından mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Hakemin Ugochukwu pozisyonundaki kararına sert tepki gösteren Doğan, yeni teknik direktöre destek verirken devre arası transfer planı ve Muhammed Salah hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Bordo-mavililer, baştan sona üstün oynadığı maçtan 4-0'lık farklı skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, mücadele ve hakemle alakalı açıklamalarda bulundu.
HOCAYA TEŞEKKÜR
Sözlerine takıma yeni katılan Alman teknik adam Thomas Reis ile başlayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Yeni bir hocamız var. Öncelikle gelirken ki dik duruşundan dolayı teşekkür ederim."
HAKEM ELEŞTİRİSİ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Hakemin 2 metre önünde Ugochukwu, adamın resmen ayağını kırmaya vuruyor. Niye kırmızıyı vermiyorsun? Herkes pozisyonu çok net gördüğünü görüyor. Görüyorsun ve vermiyorsun. O zaman bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları tekrar uyarıyorum. Hareketlerine dikkat etmeleri lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum."
"TARAFTARIMIZ SAĞ OLSUN"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Yönetim kurulu arkadaşlarım sağ olsunlar, bu dönem zarfında bize çok destek oldular. Hep yanımızda oldular, onlara da teşekkür ediyorum. Hocamıza da teşekkürlerimizi yaptık, taraftarımız da sağ olsun."
"Bu kadroyu kurarken tek düşüncemiz; taraftarımızı, camiamızı nasıl daha mutlu edeceğimizdi. Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yaptık. Eksiklerimiz var mıdır, vardır. Devre arasında bunları tamamlarız. Benim taraftardan ricam; bu takıma transfer dönemine kadar her türlü desteği versinler."
SALAH SÖZLERİ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Muhammed Salah, dünya yıldızı. Dünya yıldızının dışında da gerçekten karakteri yıldız. İnanılmaz bir karakteri var. Çok mütevazı bir insan. İnsanların beklediğinin aksine tek derdi, şu anda şehre alışmak. Biz gidemiyoruz, kendisi yaylalarda"