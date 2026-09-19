Trabzonspor taraftarlarından Gazze'ye destek: Galatasaray derbisinde tribünlerden “boykota devam” mesajı yükseldi
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Bordo-mavili taraftarlar, mücadele sırasında Gazze'yi unutmadı. Tribünlerde açılan “Gazze'ye selam, boykota devam” yazılı pankartla Filistinlilere destek mesajı verilirken İsrail de protesto edildi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı Papara Park'ta konuk etti. Bordo-mavili ekibin 4-0 kazandığı karşılaşmada Muhammed Salah, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla öne çıktı.
Saha içindeki mücadele kadar tribünlerden verilen mesaj da dikkat çekti. Trabzonspor taraftarları, karşılaşma sırasında açtıkları pankartla Gazze'ye destek verdi.
"GAZZE'YE SELAM, BOYKOTA DEVAM"
Bordo-mavili taraftarların tribünde açtığı pankartta, "Gazze'ye selam, boykota devam" ifadeleri yer aldı.
Taraftarlar pankartla Filistinlilere destek verirken İsrail'i de protesto etti.