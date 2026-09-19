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Trabzonspor'dan Galatasaray'a 4-0'lık derbi galibiyeti sonrası peş peşe göndermeli sosyal medya paylaşımları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor'dan Galatasaray'a 4-0'lık derbi galibiyeti sonrası peş peşe göndermeli sosyal medya paylaşımları

Trabzonspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0'lık farklı skorla mağlup ederek tarihi bir derbi galibiyetine imza attı. Muhammed Salah'ın 3 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçın ardından Trabzonpsor2un resmi sosyal medya hesaplarından göndermeli paylaşımlar geldi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek dikkat çeken bir derbi galibiyetine imza attı. Bordo-mavililerde Muhammed Salah, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla karşılaşmanın yıldızı oldu.

Papara Park'ta alınan farklı galibiyetin ardından Trabzonspor cephesinde büyük sevinç yaşandı. Bordo-mavili kulüp, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte resmi sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlar yaptı.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a 4-0'lık derbi galibiyeti sonrası peş peşe göndermeli sosyal medya paylaşımları - 1

"GECENİN ÖZETİ"

Trabzonspor, Galatasaray'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Bordo-mavililer maçın ardından sosyal medya üzerinden göndermeli paylaşımda bulundu. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Trabzonspor'dan Galatasaray'a 4-0'lık derbi galibiyeti sonrası peş peşe göndermeli sosyal medya paylaşımları - 2

GÖNDERMELİ PAYLAŞIMLAR

Bordo-mavili kulüp, karşılaşmanın ardından resmi sosyal medya hesabından Galatasaray'a göndermede bulunan dikkat çekici paylaşımlara devam etti. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Trabzonspor'dan Galatasaray'a 4-0'lık derbi galibiyeti sonrası peş peşe göndermeli sosyal medya paylaşımları - 3

SALAH SAHNEDE

Trabzonspor, son paylaşımında ise maçın yıldızı Muhammed Salah'a yer verdi. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

#Muhammed Salah #Trabzonspor #Galatasaray
Muhammed Salah Galatasaray derbisine damga vurdu: 3 gol ve 1 asistle Trabzonspor'u sırtladı
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Muhammed Salah Galatasaray derbisine damga vurdu: 3 gol ve 1 asistle Trabzonspor'u sırtladı
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