Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek dikkat çeken bir derbi galibiyetine imza attı. Bordo-mavililerde Muhammed Salah, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla karşılaşmanın yıldızı oldu.

Papara Park'ta alınan farklı galibiyetin ardından Trabzonspor cephesinde büyük sevinç yaşandı. Bordo-mavili kulüp, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte resmi sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlar yaptı.