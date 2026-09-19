Trabzonspor'dan Galatasaray'a 4-0'lık derbi galibiyeti sonrası peş peşe göndermeli sosyal medya paylaşımları
Trabzonspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0'lık farklı skorla mağlup ederek tarihi bir derbi galibiyetine imza attı. Muhammed Salah'ın 3 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçın ardından Trabzonpsor2un resmi sosyal medya hesaplarından göndermeli paylaşımlar geldi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek dikkat çeken bir derbi galibiyetine imza attı. Bordo-mavililerde Muhammed Salah, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla karşılaşmanın yıldızı oldu.
Papara Park'ta alınan farklı galibiyetin ardından Trabzonspor cephesinde büyük sevinç yaşandı. Bordo-mavili kulüp, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte resmi sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlar yaptı.
"GECENİN ÖZETİ"
Trabzonspor, Galatasaray'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Bordo-mavililer maçın ardından sosyal medya üzerinden göndermeli paylaşımda bulundu. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÖNDERMELİ PAYLAŞIMLAR
Bordo-mavili kulüp, karşılaşmanın ardından resmi sosyal medya hesabından Galatasaray'a göndermede bulunan dikkat çekici paylaşımlara devam etti. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SALAH SAHNEDE
Trabzonspor, son paylaşımında ise maçın yıldızı Muhammed Salah'a yer verdi. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ