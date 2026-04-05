Derbi sonrası ortalık karıştı! Trabzonspor’dan hukuki adım

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Bordo-mavililer, sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından saha içerisinde yaşanan gerginlikler dikkat çekti. Trabzonspor Kulübü, sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı’nın genç oyuncu Onuralp Çakıroğlu’na yönelik sözlü sataşma ve fiziki müdahale girişimi ile ilgili açıklama yaptı. Kulüp, oyuncularına yönelik bu davranışı kınadığını ve sorumlular hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. Maça daha baskılı ve kontrollü başlayan Trabzonspor, yıldız golcüsü Onuachu ve Nwaiwu'nun golleriyle lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşma sonrası galibiyet sevincine eşlik eden müzik sırasında Onuralp Çakıroğlu'nun takım arkadaşlarıyla birlikte kutlama yaptığı belirtilerek, bu esnada Abdülkerim Bardakcı'nın oyuncuya yönelik sözlü sataşmada bulunduğu ifade edildi.

TRABZONSPOR'DAN ŞİDDETLE KINAMA VE HUKUKİ İŞLEM

Abdülkerim Bardakcı'nın "Kaç yaşındasın lan sen" ifadeleriyle futbolcuya tepki gösterdiği aktarılırken, Onuralp Çakıroğlu'nun karşılık vermediği ve yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret ettiği kaydedildi.

Trabzonspor açıklamasında, "Buna rağmen ilgili futbolcu sözlü sataşmasını sürdürmüş ve ardından oyuncumuza yönelik fiziki müdahale girişiminde bulunmuştur. Herhangi bir provokatif davranışta bulunmadığı açıkça görülen ve yalnızca galibiyet sevincini yaşayan futbolcumuza yönelik bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kulüp, olayın ardından sosyal medyada Onuralp Çakıroğlu hakkında yapılan paylaşımların da kabul edilemez olduğunu belirterek, sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını vurguladı.

