Galatasaray galibiyeti sonrası Trabzonspor'dan olay gönderme: Bu şehir bazen de ağlatır

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 63 yaparak 1 maç fazlasıyla zirveyke farkı 1'e indirdi. Ligde 3. yenilgisini alan Galatasaray ise 64 puanda kaldı.

Galatasaray, 8 Nisan'da erteleme maçını Göztepe ile deplasmanda oynayacak. Fatih Tekke'nin öğrencileri ise gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına gidecek.

"BU ŞEHİR BAZEN DE AĞLATIR"

Maçın ardından asıl hareketlilik sosyal medyada yaşandı.

Trabzonspor Kulübü, galibiyetin hemen ardından resmi sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Ağlayan kedi görseliyle servis edilen videoda "Bu şehir bazen de ağlatır" notu yer alırken, paylaşım kısa sürede milyonlarca etkileşime ulaştı