Galatasaray galibiyeti sonrası Trabzonspor'dan olay gönderme: Bu şehir bazen de ağlatır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Galatasaray galibiyeti sonrası Trabzonspor'dan olay gönderme: Bu şehir bazen de ağlatır

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park’ta oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. Maça daha baskılı ve kontrollü başlayan Trabzonspor, yıldız golcüsü Onuachu ve Nwaiwu’nun golleriyle lider Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından bordo-mavililerin “ağlayan kedi” temalı paylaşımı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

ZİRVEDE HESAPLAR SİL BAŞTAN

Bordo-mavililer henüz 4. dakikada Onuachu'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk devreden başka gol sesi çıkmadı.

Galatasaray, 48. dakikada Singo'nun kaydettiği golle skora denge getirdi. Trabzonspor, 62. dakikada Nwaiwu'nun bulduğu kafa golüyle yeniden öne geçti ve skor 2-1'e geldi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 63 yaparak 1 maç fazlasıyla zirveyke farkı 1'e indirdi. Ligde 3. yenilgisini alan Galatasaray ise 64 puanda kaldı.

Galatasaray, 8 Nisan'da erteleme maçını Göztepe ile deplasmanda oynayacak. Fatih Tekke'nin öğrencileri ise gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına gidecek.

TRABZONSPOR'DAN GALATASARAY GÖNDERMESİ

"BU ŞEHİR BAZEN DE AĞLATIR"

Maçın ardından asıl hareketlilik sosyal medyada yaşandı.

Trabzonspor Kulübü, galibiyetin hemen ardından resmi sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Ağlayan kedi görseliyle servis edilen videoda "Bu şehir bazen de ağlatır" notu yer alırken, paylaşım kısa sürede milyonlarca etkileşime ulaştı

