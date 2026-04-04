Galatasaray'dan Trabzonspor yönetimine zehir zemberek sözler: Yazıklar olsun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Karadeniz’de oynanan dev derbide Trabzonspor, lider Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet elde etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içi ve dışındaki gerginlik tırmandı. Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Teknik direktörlerin taktik savaşı, başkanların sert açıklamaları ve iddialar geceye damgasını vurdu. İşte Trabzon’daki tarihi gecenin tüm ayrıntıları...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 2-1 kazanmayı başardı.

ZİRVEDE HESAPLAR SİL BAŞTAN

Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu'dan geldi. Galatasaray'ın tek sayısı ise 48. dakikada Wilfried Singo'dan kaydedildi.

Bu sonuçla Trabzonspor, üst üste 6. galibiyetini alarak puanını 63'e yükseltti ve Galatasaray ile arasındaki farkı maç fazlasıyla bire indirdi. Üç maç aradan sonra mağlup olan Galatasaray ise 64 puanda kalarak bir maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında Galatasaray çarşamba günü Göztepe deplasmanına çıkacak. Trabzonspor ise 29. haftada Alanyaspor deplasmanında galibiyet peşinde olacak.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk için oyuncularıyla birlikte ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Buruk, maçın ardından düzenlen basın toplantısında, galibiyetten dolayı Trabzonspor'u tebrik ederek, "Onlar da şampiyonluk yarışında önlerindeki bir takıma karşı motive ve istekliydiler. Maçın başından sonuna kadar o konsantrasyonu gösterdiler. Maçı ilk yarı ve ikinci yarı olarak ikiye ayırabiliriz. İlk yarı iyi olmadığımız, ikinci yarı ise daha iyi olduğumuz bölümdü." diye konuştu.

"MAÇIN BELLİ BÖLÜMLERİ OYNANMADI"

"İkinci yarıda hem topla oynamada hem de rakip kalede oluşturduğumuz tehlikelerde etkiliydik, oyunu rakip sahada oynadık." diyen Buruk, şöyle devam etti:

"Ancak 1-1'den sonra oyun bizim kontrolümüzde giderken bir duran toptan yediğimiz golün ardından rakibimiz iyi savunma yaptı. Maçın belli bölümleri zaten oynanmadı. Hakem de uzatmalardaki bu dakikaları çok fazla oynatmadan maçı bitirdi. Buna rağmen rakibimizin isteği ve konsantrasyonu maçın sonuna kadar devam etti. Sahada daha çok üretebilirdik. Girdiğimiz pozisyonlardan, özellikle ikinci yarıda ne yazık ki yararlanamadık. Ancak bizim için önemli bir avantaj hala devam ediyor. Galatasaray takımı olarak oyuncularımla birlikte soyunma odasında bu motivasyonu tekrar sağladık ve bir sonraki maç için hazırız. Bugün maç sonrası yaşadıklarımız, bundan sonraki maçların konsantrasyonu için çok önemli olacak."

TARAFTARA FLAŞ MESAJ: "BİZE GÜVENİN"

Galatasaray taraftarına da mesaj veren Buruk, "Galatasaray taraftarının bugün kaybetmekten dolayı mutsuz olduğunu biliyorum ama biz bundan önceki üç senede de bu tür maçlar yaşadık. Her zaman toparlanmayı, tekrar o güce ulaşmayı ve şampiyonluğa giden yolda maksimumu vermeyi bildik. Yine bunu yapacağız, taraftarımızın içi rahat olsun. Şampiyonluk için oyuncularımla birlikte elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Bize ve takımımıza güvensinler. Maçı kaybetmiş olsak da bugün burada yaşadıklarımız geleceğimiz için önemli bir motivasyon olacak." diye konuştu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Tekke, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, özellikle ilk yarıdaki performanstan memnun olduğunu belirterek, "İlk yarı çok iyi bir oyun oynadık. Oyuncularımın maç boyunca gösterdiği inanç, istek, arzu ve oyuna bağlılık çok değerliydi. Savunmada da gerçekçi bir oyun sergiledik. Galatasaray'a az pozisyon verdiğimiz bir maç oldu. İlk yarıda farkı artırabilecek fırsatlar da yakaladık" ifadelerini kullandı.

"MAÇ MAÇ GİTMELİYİZ"

Fatih Tekke, kaliteli bir kadroya karşı oynadıklarını belirterek, "Çok güçlü bir kadroya karşı oynadık. Giren çıkan tüm oyuncularıyla kaliteli bir takımı yendik. Oyuncularımı kutluyorum. Her kazanılan maçın anlamı 3 puan. Maç maç gitmek zorundayız" dedi

Eksik oyunculara rağmen alınan galibiyetin önemine değinen Tekke, milli takım dönüşleri nedeniyle sınırlı süreyle çalıştıklarını belirterek, "Tam kadro sadece bir antrenman yapabildik. Buna rağmen oyuncularımız sahada büyük bir inanç ortaya koydu. Belki de lig boyunca ilk kez bu kadar net şekilde tüm oyuncuların iyi performans gösterdiği bir maç oldu" dedi.

"BU OYUNU SÜRDÜRMELİYİZ"

Tekke, takımın hedeflerine ulaşabilmesi için bu oyun anlayışının sürmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hayallerimize ulaşmak için çoğu maçta bu seviyeyi yakalamamız gerekiyor. Bu duyguyu sürekli yakalamak kolay değil ama çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Taraftar desteğine de değinen bordo-mavili teknik adam, "Taraftarımızın desteğiyle birlikte oyunun temposunu artırdık. İç sahadaki bu ambiyans bizim için çok önemli. Oyuncularım bugün bunu fazlasıyla hak etti" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR KARAKTERE SAHİBİZ"

Takım içindeki birlikteliğe dikkat çeken Tekke, "Sahada olduğu kadar saha dışında da güçlü bir karaktere sahibiz. Takımdaki tecrübeli oyuncuların katkısı çok büyük. Bu galibiyet tamamen oyuncularımın eseridir" dedi.

Tekke, "Galatasaray'a karşı sert baskı yapmazsanız zorlanırsınız. Biz bunu iyi uyguladık. İkinci golde de çalıştığımız bir organizasyonun sonucunu aldık" diyerek sözlerini tamamladı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşma sonunda değerlendirmede bulunarak takımı kutladı. Doğan, "Fatih Tekke, ekibini ve tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da tek tek teşekkür ediyorum. Bugün oyuncularımızın yalnız bırakılmaması çok önemliydi. Onlar da sahada bunun karşılığını vererek bizi galibiyete taşıdı. Tüm camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

'MAÇLARA TEK TEK BAKIYORUZ'

Maçlara tek tek baktıklarını söyleyen Doğan, "Bu sadece bir galibiyet. Bunun mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız ama yarından sonra yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki haftayı planlayacağız. Maçlara tek tek bakıyoruz. Yarın sabahtan itibaren hedef Alanyaspor maçında 3 puan almak. Bunun keyfini çıkaralım ama uçmayalım" ifadelerini kullandı.

'TRABZON, FUTBOLUN YAZILDIĞI ŞEHİR'

Fatih Tekke ve ekibinin kısıtlı imkanlara rağmen önemli işler yaptığını kaydeden Doğan, "Fatih Tekke ve ekibi çok güzel işler yapıyor. Kontrollü ve düzenli olmak zorundayız. Trabzon, futbolun yazıldığı şehir. Kimse Trabzonspor taraftarına akıl vermeye kalkmasın. Bizim aklımız bize yeter. Taraftarımız bugün çok seviyeli bir tepki vererek gerekeni yaptı ve herkese ders verdi. Protesto olacaktır. Ben kulüp başkanıyım, taraftarım bugün beni istifaya davet eder, yarın destekler. Bu futbolun doğasında var" dedi.

'3-4 YILLIK BİR PLANLAMANIN İLK YILINDAYIZ'

Fatih Tekke ile uzun vadeli planlama yaptıklarını aktaran Ertuğrul Doğan, "3-4 yıllık bir planlamanın ilk yılındayız. Çok başarılı gidiyorlar. Fatih Tekke inanılmaz emek veriyor. Takımda çok güzel bir atmosfer var. Bunu bugün de yaşadık" ifadelerini kullandı.

'BİZ PRİMDE DE LİDERİZ'

'Biz primde de lideriz' diyen Doğan, "Sıkıntılı sonuçlarda hissettiklerimizin tarifi yok. Mahcup olmuştuk. Oyuncularımız bu mahcubiyeti biraz olsun giderdi. Prim konusunda gerekeni yaparız. Biz primde de lideriz" şeklinde konuştu.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından sert açıklamalarda bulundu. Trabzon yönetimini eleştiren Öztürk, son dönemde başlatıldığı iddia edilen "kara propaganda" ve Uğurcan Çakır üzerinden yürütülen "psikolojik yıpratma" operasyonuna tepki gösterdi.

"BU ÇİRKİNLİK TRABZON YÖNETİMİNE YAKIŞMADI"

Misafirperverlikten uzak bir tavırla karşılaştıklarını belirten Öztürk, statta yükselen küfürlü tezahüratlar ve yayıncı kuruluşa da tepki göstererek, "Bu çirkinlik Trabzon yönetimine yakışmadı, yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Karşılaşma sonunda Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamasına vefat eden Orhan Kaynak için taziye dileklerini sunarak başlayan Öztürk, "Yönetimler gelir geçer camialar kalır. Trabzon camiası hem bir futbol kenti olmasıyla hem milliyetçiliği ile hep gönlümüzde yer almıştır. Biz 2-3 gündür Trabzon yönetiminin anlamsız şekilde başlattığı bir kara propagandayla karşı karşıyayız. 2 ay önce alınmış bir futbolcu ile ilgili kendileriyle hiç alakası yok; parasını verdik aldık. İnanılmaz bir kara propaganda yaptılar. Uğurcan Çakır'la ilgili bugün tamamen yönetimin provokasyonlarıyla asla Trabzon taraftarıyla alakası olmayan bir şekilde baştan sona Uğurcan Çakır provoke edildi. Bugün Uğurcan Çakır olmasaydı milli takımımız Amerika'ya gidemezdi. Bunu kimse unutmasın Uğurcan Çakır'ı yetiştiren Trabzon'dur; şükran borçluyuz" dedi.

Uğurcan Çakır'ın transfer sürecine ilişkin konuşmasını sürdüren Öztürk, "Kendileriyle oturduk bir transfer pazarlığı yaptık. Beklentilerinin çok üstünde bir ücretle aldık. Kendileri de bununla ilgili Uğurcan Çakır'a teşekkür ettiler. Ama bugün Uğurcan Çakır, yönetim eliyle psikolojik olarak yıpratılmaya çalışıldı. Şunu bilin ki bu çirkinlik Trabzon yönetimine yakışmadı. Biz sadece Trabzonlu değil, tüm takımları inanılmaz şekilde karşılıyoruz. Bir kişi karşılamadı, bir kişi uğurlamadı. Yazıklar olsun; yakıştıramadık kendilerine. Aldıkları puanla seviniyorsa sevinmeye devam etsinler. Geldiğimizden beri bize küfür ediliyor. Şu an burada canlı yayındayken, içeride seyirci yokken hala bizle ilgili küfürlü şarkılar çalınıyor. Aynı şekilde yayıncı kuruluşa da yazıklar olsun; bunların çoğunu ses kısmadan verdi" diye konuştu.

