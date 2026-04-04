Galatasaray'dan Trabzonspor yönetimine zehir zemberek sözler: Yazıklar olsun
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Karadeniz’de oynanan dev derbide Trabzonspor, lider Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet elde etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içi ve dışındaki gerginlik tırmandı. Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Teknik direktörlerin taktik savaşı, başkanların sert açıklamaları ve iddialar geceye damgasını vurdu. İşte Trabzon’daki tarihi gecenin tüm ayrıntıları...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 2-1 kazanmayı başardı.
Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu'dan geldi. Galatasaray'ın tek sayısı ise 48. dakikada Wilfried Singo'dan kaydedildi.
Bu sonuçla Trabzonspor, üst üste 6. galibiyetini alarak puanını 63'e yükseltti ve Galatasaray ile arasındaki farkı maç fazlasıyla bire indirdi. Üç maç aradan sonra mağlup olan Galatasaray ise 64 puanda kalarak bir maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında Galatasaray çarşamba günü Göztepe deplasmanına çıkacak. Trabzonspor ise 29. haftada Alanyaspor deplasmanında galibiyet peşinde olacak.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk için oyuncularıyla birlikte ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Buruk, maçın ardından düzenlen basın toplantısında, galibiyetten dolayı Trabzonspor'u tebrik ederek, "Onlar da şampiyonluk yarışında önlerindeki bir takıma karşı motive ve istekliydiler. Maçın başından sonuna kadar o konsantrasyonu gösterdiler. Maçı ilk yarı ve ikinci yarı olarak ikiye ayırabiliriz. İlk yarı iyi olmadığımız, ikinci yarı ise daha iyi olduğumuz bölümdü." diye konuştu.