Galatasaraylı Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır'dan sert tepki: "Bu son nokta"
Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır’ın eşi Kübra Çakır, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen ağır eleştiriler ve tehdit mesajları karşısında sessizliğini bozdu. Eski takımı Trabzonspor’a karşı sahaya çıkmaya hazırlanan Uğurcan Çakır üzerinden eşine gelen mesajlar, sosyal medyada infial yarattı.
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olmasıyla Türk futbolunun en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Uğurcan Çakır, bugün eski takımıyla karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesi tansiyon yükselirken, milli kalecinin eşi Kübra Çakır'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
DUYGUSAL PAYLAŞIM ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU
Kübra Çakır, maçtan bir gün önce eşine destek olmak amacıyla sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı. Uğurcan Çakır'ın yaşadığı zorluklara rağmen her zaman sabrettiğini vurgulayan Çakır, şu ifadeleri kullandı:
"Yaşadığın tüm zorluklara ve geçmişte karşılaştığın haksızlıklara rağmen her zaman şükrettin; sabır ve zamana inandın. Sabır ve zamanın getirdiği güzellikler, hayatımıza yeniden umut ve renk kattı. Rabbime binlerce kez şükürler olsun ki her gün bizi ayrı gururlandırıyorsun."
"BU ARTIK SON NOKTA"
Bu paylaşımın ardından hem destek hem de ağır eleştiri mesajları alan Kübra Çakır, kendisine gelen bir tehdit ve hakaret mesajına kayıtsız kalamadı. Özellikle bir kadın takipçisinden gelen sert mesaja sitem eden Çakır, sosyal medya üzerinden yaptığı yeni açıklamada şunları söyledi:
"İnanılmaz mesajlar alıyorum ama bu son nokta. Bir kadının bir kadına bunu demesi çok üzücü"
EŞİNE GELEN MESAJLARDA NE YAZIYOR?
Kübra Çakır, Instagram hesabı üzerinden kendisine gönderilen çirkin ifadeleri tek tek ifşa etti. Paylaşılan ekran görüntülerinde; "İstanbul kabusun olsun", "Boynuzlanmaların bol olsun", "Sonradan görme bir zavallısın" gibi şoke eden ifadelerin yer aldığı görüldü.