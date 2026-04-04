Galatasaraylı Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır'dan sert tepki: "Bu son nokta"

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olmasıyla Türk futbolunun en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Uğurcan Çakır, bugün eski takımıyla karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesi tansiyon yükselirken, milli kalecinin eşi Kübra Çakır'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

DUYGUSAL PAYLAŞIM ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Kübra Çakır, maçtan bir gün önce eşine destek olmak amacıyla sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı. Uğurcan Çakır'ın yaşadığı zorluklara rağmen her zaman sabrettiğini vurgulayan Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığın tüm zorluklara ve geçmişte karşılaştığın haksızlıklara rağmen her zaman şükrettin; sabır ve zamana inandın. Sabır ve zamanın getirdiği güzellikler, hayatımıza yeniden umut ve renk kattı. Rabbime binlerce kez şükürler olsun ki her gün bizi ayrı gururlandırıyorsun."

Uğurcan Çakır ve oğlu Kuzey