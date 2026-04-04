Zirvede hesaplar sil baştan! Trabzonspor evinde Galatasaray’ı mağlup etti
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında futbolseverler nefes kesen bir derbiye tanıklık etti. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelede Trabzonspor, kendi sahasında lider Galatasaray’ı ağırladı. Papara Park’ta adeta fırtına gibi esen bordo-mavililer, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak zirvede dengeleri yeniden belirledi. İşte nefes kesen mücadelede yaşananlar…
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. Maça daha baskılı ve kontrollü başlayan Trabzonspor, yıldız golcüsü Onuachu ve Nwaiwu'nun golleriyle lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Trabzonspor, bu galibiyetle puan farkını maç fazlasıyla bire indirerek hedeflediği sonucu aldı. Bordo-mavililer, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına konuk olacak.
Şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray ise erteleme maçında Göztepe deplasmanında sahaya çıkacak.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
4. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sağ taraftan rakiplerinden sıyrılan Pina'nın yaptığı ortada, ceza alanı içinde Onuachu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu.
19. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.
26. dakikada Pina'nın sağdan ortasında kimsenin dokunamadığı top ile ceza alanı çizgisi üzerinde buluşan Nwakaeme'nin şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
29. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza alanın sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin yanından auta gitti.
30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan kullandığı korner atışında, ön direkte Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Onana topu çeldi.