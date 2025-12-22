CANLI I Trabzonspor-Gençlerbirliği

22 Aralık 2025, Pazartesi
Giriş: 22.12.2025 08:58 Güncelleme: 22.12.2025 20:55
Trabzonspor, Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Bordo mavililerde Onuachu ve Oulai gibi önemli isimler forma giyerken taraflar 3 puan için yarışıyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.

İŞTE İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Göktan, Metehan, Koita

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Bouchouari, Ozan, Muçi, Zubkov, Felipe, Sikan

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

5. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Yunan stoper Goutas, ceza sahasında kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

23. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, Metahan Mimaroğlu'na aktardı. Metehan, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı Onana'nın üzerine gönderdi.

29. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sikan'ın vuruşunu kaleci Velho kurtardı. Pozisyonun devamında Velho, Muçi'nin şutunda da gole izin vermedi.

31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, yaptığı tek vuruşla filelere gönderdi: 2-0.

35. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Pereira ceza sahasında ayağıyla topu Koita'ya indirdi. Koita'nın penaltı noktasında verdiği kısa pasta Göktan Gürpüz'ün şutunu kaleci Onana, direğin dibinden çıkardı.

45+2. dakikada Pina'nın ceza sahasının sağından yaptığı ortada Augusto, altıpasta kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

(İKİNCİ YARI)

Detaylar birazdan

