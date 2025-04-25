CANLI ANLATIM | Trabzonspor U19 takımı yarı finalde Salzburg karşısında
Inter, Juventus gibi ekipleri eleyerek UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale çıkan Trabzonspor, Avusturya temsilcisi Salzburg'un konuğu oluyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Inter, Juventus ve Atalanta gibi rakipleri eleyerek yarı finale kadar yükselen Bordo-mavililer final için sahaya çıkıyor. Atletico Madrid ve Olympiacos gibi takımları saf dışı bırakan Avusturya ekibi de finali hedefliyor.
Maç İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde TSİ 15.00'te başladı.
Karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetecek. Vergoote'nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapacak. TSİ 15.00'da başlayan karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
11'LER
Salzburg: Zawieschitzky, Hussauf, Schuster, Zikovic, Mellberg, Brandtner, Moser, Lukic, Paumgartner, Murillo, Camara
Trabzonspor: Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Boran, Salih, Alihan, Yiğit Kemal, Onuralp, Ömer