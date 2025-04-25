CANLI ANLATIM | Trabzonspor U19 takımı yarı finalde Salzburg karşısında

Inter, Juventus ve Atalanta gibi rakipleri eleyerek yarı finale kadar yükselen Bordo-mavililer final için sahaya çıkıyor. Atletico Madrid ve Olympiacos gibi takımları saf dışı bırakan Avusturya ekibi de finali hedefliyor.

Maç İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde TSİ 15.00'te başladı.

Karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetecek. Vergoote'nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapacak. TSİ 15.00'da başlayan karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

11'LER

Salzburg: Zawieschitzky, Hussauf, Schuster, Zikovic, Mellberg, Brandtner, Moser, Lukic, Paumgartner, Murillo, Camara

Trabzonspor: Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Boran, Salih, Alihan, Yiğit Kemal, Onuralp, Ömer