Trabzonspor’un gençleri iz bıraktı

88'inci dakikada, bordo-mavili takımın karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Bican Tibukoğlu gol sevincini yaşayamazken dakikalarca gözyaşı döktü. Takım arkadaşları tarafından teselli edilen genç oyuncu karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte diğer arkadaşları gibi saha içinde büyük üzüntü yaşadı. Bican'ın attığı gol sonrası ekranlara yansıyan görüntüsü ise güne damga vurdu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de genç oyuncuların Barcelona'ya mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamlamasını gazetelere farklı manşetlerle taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Günebakış: Türkiye'nin gururusunuz

Taka: Türkiye sizinle gurur duyuyor

Karadeniz: Gönüllerimizin şampiyonusunuz