Gol düellosu: Trabzonspor Alanyaspor'u mağlup etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele bordo-mavili ekibin 4-3 üstünlüğü ile tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Corendon Alanyaspor karşısında maçı 4-3 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Banza'nın pasında ceza alanı sağ tarafında Zubkov'un şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçen top yan direkten döndü. Dönen topla tekrar buluşan bu futbolcu, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
17. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Malheiro'nun sağ taraftan yerden pasında ceza alanı içinde Sikan'ın aktarmak istediği top, savunmadan döndü. Dönen topu Sikan, yerden bir vuruşla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan filelerle buluşturdu: 2-0.
27. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Kaleci Uğurcan'ın yerden hatalı pasında topla buluşarak ceza alanına giren Cordova, rakibinden sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1.
31. dakikada Mendy'nin pasında ceza alanı sol çaprazından Visca'nın şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
32. dakikada Visca'nın pasında ceza sahasında Banza'nın şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti.
38. dakikada Trabzonspor farkı yeniden 2'ye yükseltti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Zubkov'un çıkardığı topu ceza alanı içinde Sikan, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından filelere gönderdi: 3-1.
44. dakikada Balkovec'in sol taraftan yaptığı ortada ceza alanında arka direkte Visca, topa eliyle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada konuk takımda Hadergjonaj, kullandığı penaltıda topu ve kaleci Uğurcan Çakır'ı ayrı köşelere göndererek farkı tekrar 1'e indirdi: 3-2.
45+4. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Sikan, kafayla arka direkteki Banza'ya gönderdi. Bu futbolcu da kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada ceza alanı dışından Zubkov'un şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın omzuna çarpan top kornere gitti.
52. dakikada Hadergjonaj'ın sağ taraftan yerden pasında, yakın mesafeden Sporar, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-3.
88. dakikada ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Zubkov'un şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı yatarak çeldi. Dönen topu Arif Boşluk tamamlamak istedi ancak Ertuğrul bir kez daha tehlikeyi önledi.
90+2. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında, savunmada Malheiro'nun kafa ile uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasının gerisindeki Makouta'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda etkisiz vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak kontrol etti.
Trabzonspor, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.
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