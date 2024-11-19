Trabzonspor Yusuf Demir’in peşinde: Devre arasında teklif yapılacak

Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı ve Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir ile ilgileniyor.

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Geçen sezon Basel'de kiralık olarak forma giyen Demir, ardından Galatasaray'a geri dönmüştü. Sağ kanat, sol kanat ve on numara pozisyonlarında görev alabilen genç futbolcu, Trabzonspor'un transfer listesine girdi.

DEVRE ARASI TEKLİF YAPILACAK

Bordo-mavililer, sezona büyük umutlarla başlasa da beklentilerin altında kalınca devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı. 1.73 boyundaki futbolcunun Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.