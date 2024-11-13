Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten transfer mesajı: Eksik bölgeler dolacak

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenliyor.

Deneyimli teknik adam alınan kötü sonuçlarla ilgili "Bu oyun bize yakışan bir oyun değil. Tabii ki kahrolacağız, acı çekeceğiz ama pes etmeden savaşacağız." dedi.

"BİZE YAKIŞMADI"

"Takımımızın oynadığı oyundan ve aldığı sonuçlardan dolayı herkesin üzgün olduğunu biliyorum. Bunun için taraftarlardan ve başkandan özür diliyorum."



"Bu oyun bize yakışan bir oyun değil. Tabii ki kahrolacağız, acı çekeceğiz ama pes etmeden savaşacağız."

"11 maçta 12 puan Trabzonspor'a yakışmıyor. Büyük kulüp, büyük oyunlar oynamalı. Beklentilerimize ulaşamadık. Özgüven sorunu yaşıyoruz."

"SORUMLU BENİM"

"İki ay bir haftadan fazla oldu. İlk geldiğimde verdiğim sözler vardı. 5 maçta 5 puan aldığımızda da söylediklerimde de benzer şeyler vardı. Bugün de baktığımızda ona benzer sözleri söylediğim için üzgünüm. Yetkilisi ve sorumlusu benim."

"Fenerbahçe maçında iyi oynayıp kaybettik. Rize maçında öne geçip kaybettik. Oyuna iyi başlasak da istikrarlı devam etmiyoruz. Oyunları etkileyen faktörler benden önce de vardı, benim dönemimde de var."

"GİTMEK İSTEYEN GİDEBİLİR"

"Burada mutlu olmayan, gitmek isteyen, ait hissetmeyen oyuncu varsa gidebilir. Şu anda 4 tane oyuncu var. Umut Bozok zaten kadro dışıydı. Bir problemden dolayı değil, yanlış anlaşılmasın. Hepsi değerli oyuncular, takıma yararları olacağını düşünmüyoruz. Onlar için de iyi olacağını düşündük."

"ŞAMPİYONLUK HEDEFİNDEN UZAKLAŞTIK"

"Şu anda şampiyonluk hedefinden uzaklaştığımızı düşünüyorum ama Avrupa kupalarına katılmak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak hedeflerimiz arasında olmalı."

"TRANSFER YAPACAĞIZ"



"Eksik olarak bölgelerimize transfer yapacağız. Fırtınayı tekrar estireceğiz, güneşli günler yeniden göreceğiz."

"Hiçbir zaman Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın harcamalarını yapamayız. Özellikle son dönemlerde yapılan harcamalarına akıl erdiremeyiz."

"EN ÇOK TRABZONSPOR'A ÜZÜLÜRÜM"



"Yapmak zordur, yıkmak kolaydır. Heykel taştan yapılır ama taştaki fazlalıklar atılır. Kolay mıdır, hayır. O kadar zordur ki. Sabır ister, çalışma ister. Bu iş de böyle, kolay bir iş değil. İnsanları yapıyorsunuz. Dışarıda kalan oyuncuların durumuna üzülmüyor muyum, üzülüyorum ama ben en çok Trabzonspor'a üzülürüm."

"Hiçbir takımın yemediği goller yiyoruz. Bazı golleri akılla izah edemezsin."

"FATİH TEKKE GÜNDEMDE YOK"



"Fatih Tekke benim oyuncumdu. Başarılı bir hocalık yaptı ve umarım daha başarılı olur. Şu anda öyle bir şey görüşme yapılmadı."