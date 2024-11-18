18 Kasım 2024, Pazartesi
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Trabzonspor Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2024 19:20
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Trabzonspor Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Geçişli rondo ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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