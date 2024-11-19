Trabzonspor’dan golcü hamlesi! Yakın takipteler

Milli arada Trabzonspor yetkililier, oyuncu avına çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş ve yardımcısı Hüseyin Çimşir, Gürcistan - Ukrayna mücadelesini izlemişti.

Scout ekibinin ise Avusturya-Slovenya maçını statta takip ettikleri öğrenildi. Özellikle Slovenyalı oyuncuların mercek altına alındığı öğrenilirken, Avusturya'dan da Romano Schmid takip edildi.

Werder Bremen forması giyen Schmid, 10 numara ve sol kanat pozisyonunda oynuyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Slovenya'da ise orta saha oyuncuları Gnezda Cerin ile timi Elsnik'in izlendiği öğrenildi.