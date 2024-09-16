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Trabzonspor'un efsane başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 21:45 Güncelleme: 16.09.2024 21:56
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Trabzonspor’un efsane başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti

Trabzonspor, efsane başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bordo-mavili takım, Ekinci için bir taziye mesajı paylaştı.

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