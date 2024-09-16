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Trabzonspor’da Visca'dan 'kırmızı kart' özrü: Zor durumda bıraktım

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 15:29
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Trabzonspor’da Visca’dan ’kırmızı kart’ özrü: Zor durumda bıraktım

Trabzonspor’da derbide kırmızı kart gören Edin Visca, sosyal medya hesabından özür diledi.

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