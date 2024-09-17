17 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Trabzonspor Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 21:17
ABONE OL
Trabzonspor Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’de 19 Eylül Perşembe günü oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör