Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan A Spor'da flaş açıklamalar! "Onuachu transferi..."
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair tüm merak edilenleri A Spor'da cevapladı. Doğan, bordo mavili taraftarın merakla beklediği Onuachu transferlerine yönelik flaş açıklamalarda bulundu. "Daha büyük bir santrfor alabiliriz" ifadelerini kullanan Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada önemli bir teşekkürü de Sayın Berat Albayrak'a etmek istiyorum. " dedi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair tüm merak edilenleri A Spor ekranlarında aktardı.
İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:
"ONUACHU'NUN TRANSFERİ OLUMLU İLERLİYOR"
"Önümüzdeki hafta içerisinde Onuachu transferini noktalandırmak istiyoruz. Olumlu ilerliyor. B planı da hazır. Gündeme gelen biri değil. Çok önemli bir isim. Belki ikisini de alabiliriz."
UĞURCAN'IN GELECEĞİ
Dün itibarıyla idmana başladı. Bu şehrin evladı. İyi bir Trabzonsporlu. Bu formayı giymekten gurur duyanlardan. Her zaman dostumuz, kardeşimiz. Avrupa hayalinin gerçekleşmesi konusunda kolaylık sağlayacağımızın sözünü verdik. Şu ana kadar böyle bir gelişme yok. Teklif gelmedi. Dolayısıyla planlamamızda bizimle devam edecek diye düşünüyoruz. Eğer giderse de yerine hemen bir kaleci alacağız. Artık hazır bir listemiz var. Üzerinden ilerlememiz kolay oluyor.
"GOMEZ İLE İLGİLİ SIKINTIMIZ VAR"
Maxi Gomez ile ilgili sıkıntımız var. Orta nokta bulup durumu değerlendireceğiz.
"DÜNYACA ÜNLÜ BİR SANTRFOR İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
"Basında adı geçmeyen önemli bir santrfor daha var gündemimizde, ikisini de alabiliriz. Daha önce de söylemiştim. O da Onuachu'nun özelliklerinde pivot bir santrfor. Dünyada bilinen bir oyuncu, görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde. Belki Onuachu ile birlikte belki de ikisinden birini kadromuza katmak istiyoruz. İkisi de ilerliyor. Niyetimiz ikisini de almak ama kontenjan var.
"CHAM TRANSFERİ BİTECEK GİBİ DURUYOR"
Clermont yüksek bonservis istiyordu ama yavaş yavaş fiyat düşürdüler bu transfer bitecek gibi duruyor.
Lig başladığında eksiğimiz kalmayacak.
"ORTA SAHA İÇİN 3 İSİM VAR LİSTEDE"
3 orta saha ile görüşüyoruz. Biri bilinen yerli bir isim. Biri genç bir potansiyelli. Genç agresif teknik isimlere bakıyoruz. Lider bir stoper arayışımız var. Önemli bir isimle görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde açıklayacağız.
Kartal Projesiyle birlikte Bankalar Birliği'nden çıkacağız.
KARTAL ARAZİSİ İÇİN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
"Yeniden kiralanması konusunda son aşamaya gelen Kartal arazisiyle ilgili olarak konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan; "Kartal Arazisi, Trabzonspor'un tek arazisidir. Diğer İstanbul takımlarına olduğu gibi devletimizden Trabzonspor'a onlarca arazi tahsis edilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada önemli bir teşekkürü de Sayın Berat Albayrak'a etmek istiyorum. Her konuda Trabzonspor'un yanında oldu. Bizlere dostluğunu arkadaşlığını ve Trabzonspor'a verdiği değeri her zaman gösterdi." dedi."
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