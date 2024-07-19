Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan A Spor'da flaş açıklamalar! "Onuachu transferi..."

"GOMEZ İLE İLGİLİ SIKINTIMIZ VAR"

Maxi Gomez ile ilgili sıkıntımız var. Orta nokta bulup durumu değerlendireceğiz.

"DÜNYACA ÜNLÜ BİR SANTRFOR İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"Basında adı geçmeyen önemli bir santrfor daha var gündemimizde, ikisini de alabiliriz. Daha önce de söylemiştim. O da Onuachu'nun özelliklerinde pivot bir santrfor. Dünyada bilinen bir oyuncu, görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde. Belki Onuachu ile birlikte belki de ikisinden birini kadromuza katmak istiyoruz. İkisi de ilerliyor. Niyetimiz ikisini de almak ama kontenjan var.