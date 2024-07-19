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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

ahaber.com.tr AA
Giriş: 19.07.2024 21:35
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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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