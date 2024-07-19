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Trabzonspor'da yıldız isimle yollar ayrıldı! Joaquin Fernandez'e veda...

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 16:53 Güncelleme: 19.07.2024 16:59
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Trabzonspor’da yıldız isimle yollar ayrıldı! Joaquin Fernandez’e veda...

Süper Lig'de yeni bir kadro yapılanmasına giden Trabzonspor çok sayıda isimle yollarını ayırırken bir isim için daha açıklama geldi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

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