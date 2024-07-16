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Trabzonspor'da Thomas Meunier şoku! Sözleşmesini feshetti

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 13:16 Güncelleme: 16.07.2024 13:39
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Trabzonspor’da Thomas Meunier şoku! Sözleşmesini feshetti

Son dakika haberine göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. Doğan, Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini söylerken; konuyla ilgili dava açacaklarını bildirdi.

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