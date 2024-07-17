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Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedildi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 15:57 Güncelleme: 17.07.2024 16:24
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Trabzonspor’da bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedildi

Son dakika Trabzonspor haberleri | Bordo-mavili ekipte Thomas Meunier ve Mountassir Lahtimi'nin ardından Dimitrios Kourbelis ile yapılan sözleşme de feshedildi.

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