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Trabzonspor sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor

ahaber.com.tr AA
Giriş: 11.07.2024 23:16
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Trabzonspor sezon hazırlıklarını Macaristan’da sürdürüyor

Trabzonspor, sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampı çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor.

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