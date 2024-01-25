25 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Trabzonspor Haberleri Canlı I Çaykur Rizespor-Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Karadeniz derbisinde kazanan kim olacak?

Canlı I Çaykur Rizespor-Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Karadeniz derbisinde kazanan kim olacak?

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2024 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
ABONE OL
Canlı I Çaykur Rizespor-Trabzonspor CANLI ANLATIM Karadeniz derbisinde kazanan kim olacak?

Süper Lig'in 22. haftasında Karadeniz derbisinde Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Kritik karşılaşmada bordo mavilerde 9 oyuncu çeşitli sebeplerle forma giyemiyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Ligde sahasında oynadığı son karşılaşmada Galatasaray karşısında 5-1'lik yenilgi alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor önünde kazanarak moral bulmak istiyor.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Gaich.

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Fountas, Enis.

FIRTINA'DA 7 EKSİK

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürerken, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise geçen hafta kadro dışı bırakılmışlardı.

Galatasaray- İstanbulspor CANLI ANLATIM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA