Canlı I Çaykur Rizespor-Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Karadeniz derbisinde kazanan kim olacak?

FIRTINA'DA 7 EKSİK

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürerken, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise geçen hafta kadro dışı bırakılmışlardı.