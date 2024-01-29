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Haberler Trabzonspor Haberleri CANLI | Trabzonspor - Kasımpaşa (CANLI ANLATIM) Trabzonspor, Kasımpaşa maçı ilk 11’leri…

CANLI | Trabzonspor - Kasımpaşa (CANLI ANLATIM) Trabzonspor, Kasımpaşa maçı ilk 11’leri…

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2024 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
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CANLI | Trabzonspor - Kasımpaşa CANLI ANLATIM Trabzonspor, Kasımpaşa maçı ilk 11’leri…

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Tugay Kaan Numanoğlu, Trabzonspor - Kasımpaşa maçında düdük çaldı. VAR'da Emre Malok yer alacak. Kritik maçta 11'ler belli oldu.

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı canlı izle aratılmaları futbolseverler tarafından yoğun bir şekilde aratılmaya başlandı. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. Heyecanın dorukta olduğu Papara Park Stadyumu'nda gerçekleşen bu önemli karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın detaylarına dair bilgileri merakla bekliyor. İşte nefes kesen mücadelenin canlı detayları...

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Mücadelenin şifresiz izleme ekranı bulunmamaktadır. İlgili platform tarafından belirlenen aylık abonelik ücretini ödeyerek maçı kesintisiz izleyebilirsiniz.

Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, Çaykur Rizespor'a da deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, kötü gidişatına Kasımpaşa maçıyla son vermek istiyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Denswil, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

TRABZONSPOR: Uğurcan, Baniya, Fernandez, Eren, M. Can, Berat, Mendy, Bardhi, Fountas, Vişça, Enis

KASIMPAŞA:

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