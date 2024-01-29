CANLI | Trabzonspor - Kasımpaşa (CANLI ANLATIM) Trabzonspor, Kasımpaşa maçı ilk 11’leri…

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı canlı izle aratılmaları futbolseverler tarafından yoğun bir şekilde aratılmaya başlandı. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. Heyecanın dorukta olduğu Papara Park Stadyumu'nda gerçekleşen bu önemli karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın detaylarına dair bilgileri merakla bekliyor. İşte nefes kesen mücadelenin canlı detayları...

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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