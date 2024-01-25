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Canlı I Galatasaray- İstanbulspor (CANLI ANLATIM) Cimbom zirve yarışını sürdürme peşinde...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.01.2024 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
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Canlı I Galatasaray- İstanbulspor CANLI ANLATIM Cimbom zirve yarışını sürdürme peşinde...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında ligin son sırasında bulunan İstanbulspor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılılarda bu maçta Abdülkerim Bardakcı, Oliviera, Ziyech ve Bakambu forma giyemiyor. İşte kritik maçın 11'leri... Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında ligin son sırasında bulunan İstanbulspor'u konuk ediyor.

ASLAN İKİNCİ SIRADA

Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 54 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

CİMBOM'DA 5 EKSİK

Galatasaray'da 4 futbolcu, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamıyor.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve aynı zamanda sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, bugünkü maçta görev yapamayacak.

Sacha Boey de maç öncesi kadrodan çıkarıldı.

SAHASINDA 27 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 27 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 25 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.



EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 10 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

48. RANDEVU

Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 32, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 105 golüne, İstanbulspor 41 golle yanıt verebildi.

İŞTE ASLAN'IN 11'İ

Galatasaray: Muslera, Barış, Nelsson, Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Tete, Kerem, Zaha

İstanbulspor: Alp, Okan, Mehmet, Simon Deli, Sambissa, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ali, A. Ndao, V. Ethemi.

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