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Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas açıklaması!

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
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Trabzonspor’dan Anastasios Bakasetas açıklaması!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'dan ayrılan Anastasios Bakasetas ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fırtına son olarak oyuncunun Yunan ekibi Panathinaikos'a transferine dair detayları duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'dan ayrılan Anastasios Bakasetas ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.





Fırtına son olarak oyuncunun Yunan ekibi Panathinaikos'a transferine dair detayları duyurdu.


İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.


Anlaşmaya göre; Panathinaikos FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR ödeme yapacaktır.

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