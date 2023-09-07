Trabzonspor’un yeni transferi Batista Mendy Trabzon’a ayak bastı

BATISTA MENDY KİMDİR?

Batista Mendy, 12 Ocak 2000'de Fransa'da dünyaya geldi. Futbola Nantes takımında başlayan Mendy, 2021 yılında Angers'a transfer oldu. Angers'ta 76 maça çıkan 23 yaşındaki ön libero, 1 gol 1 asist yaptı. Geçen sezon Ligue 1'de 35 maça çıkan Batista Mendy, defansif özellikleriyle ön planda. 1.91 boyundaki futbolcu güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.