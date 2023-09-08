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Trabzonspor Nicolas Pepe'yi transfer etti! Gece saatlerinde formayı giydi İstanbul'a indi

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2023
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Trabzonspor Nicolas Pepe’yi transfer etti! Gece saatlerinde formayı giydi İstanbul’a indi

Transfer döneminin kapanmasına artık sayılı saatler kala Trabzonspor, Arsenal’in Fildişi Sahilli futbolcusu Nicolas Pepe transferinde mutlu sona ulaştı. Kulübünden bonservisini alan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bordo-mavililerle 1+1 yıllık mukavele imzalamak için gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

Yaz transfer döneminin sonları yaklaşırken Trabzonspor'dan Nicolas Pepe bombası geldi. Bordo-mavililer, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Fildişi Sahilli futbolcu ile yapılan pazarlıklar sonucu hem maaş hem de sözleşme süresi konusunda anlaşmaya vardı.

Ardından 28 yaşındaki oyuncu, kulübü Arsenal'den çıkışını almak için görüşmelere başladı. Premier Lig ekibinin, futbolcunun 24 Haziran 2024 tarihinde bitecek sözleşmesinin feshine koşulsuz olarak onay vermesi sonrası transfer noktalandı.

İSTANBUL'A GELDİ

Bordo-mavililerin anlaşmaya vardığı Nicolas Pepe, özel uçakla TSİ 04:40'ta İstanbul'a geldi.

Yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor'a resmi imzayı atması bekleniyor.

UÇAKTA İLK AÇIKLAMA

İki kulübün anlaşmaya varmasının ardından Pepe, gönderilen özel uçakla yola çıktı. Pepe uçaktan yaptığı ilk açıklamada şu sözleri kullandı:

"Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Haydi Trabzon, yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon"

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