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Galatasaray maçı öncesi Pendikspor'da şok! Midtsjö sakatlandı...

Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Galatasaray maçı öncesi Pendikspor’da şok! Midtsjö sakatlandı...

Süper Lig'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Pendikspor'da Fredrik Midtsjö, arka adalesinde bulunan "Grade 1" sakatlık sebebiyle maç kadrosundan çıkartıldı. İşte detaylar...

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