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Girsunspor'dan korkutan haber! Teknik direktör maç esnasında fenalaştı hastaneye kaldırıldı...

GİRESUNSPOR
Giriş Tarihi: 17.09.2023 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
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Girsunspor’dan korkutan haber! Teknik direktör maç esnasında fenalaştı hastaneye kaldırıldı...

Son dakika haberleri... Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Manisa FK maçı sırasında fenalaştı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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