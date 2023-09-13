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Trabzonspor-Beşiktaş maçında düdük çalacak isim belli oldu! İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler

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Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
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Trabzonspor-Beşiktaş maçında düdük çalacak isim belli oldu! İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 17 Eylül Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasında Volkan Bayarslan düdük çalacak.

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