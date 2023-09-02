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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması

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Giriş Tarihi: 02.09.2023 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan flaş transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Gaziantep FK maçı öncesi transfer çalışmalarını ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kuraya ilişkin açıklamalarda bulundu. Buruk "Kopenhag maçını kazanarak başlamak istiyoruz. Galatasaray'ın hedefi her zaman Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmaktır." ifadelerini kullanırken transfer çalışmalarına da değindi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

SERGIO VE MIDTSJÖ...

Okan Buruk: "Gaziantep'e geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi tekrardan yineliyorum. Unutmayalım. Depremlerden bundan önce ders almadık, umarım bundan sonra dersler çıkarırız. Deprem desteklerimizi sürdürmeliyiz. Oliveira ve Midtsjö'nün sakatlığı olmuştu bu yüzden ikisi yok."

"FAZLA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Orta saha rotasyonu hakkında konuşan Buruk, "Takımda uyum sağlamamız gerekiyor. Bazı oyuncular geçen hafta oynadı sadece. Oyuncularıma güveniyorum. 8 maç üst üste oynadık, 9 maç olacak bu maçla birlikte. Orta sahada elimizdeki oyuncularla devam ediyoruz, fazla seçeneğimiz yok. Kaan Ayhan var, orada oynadı. Baran var bizimle beraber. 25 Temmuz'dan beri nefes almadık. Milli ara bizim için bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarının detayları:

MİLLİ ARA NEFES OLACAK

Milli ara bizim için nefes olacak. Hazır olmayan oyuncularımızı hazırlayacağız bu çok önemli. İnşallah aradan sonra daha güçlü bir Galatasaray izletiriz. 25 Temmuz'dan beri nefes almadık. Milli ara bizim için bir fırsat olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI

Güçlü bir grup tabii ki ama her grup güçlü. Bayern Münih ve Manchester United güçlü takımlar. Kopenhag iyi takım. Bizim için önemli olan iyi başlamak. Kopenhag maçını kazanarak başlamak istiyoruz. Galatasaray'ın hedefi her zaman Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmaktır.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Kadroya yeni oyuncu yazdırmak için 2 gün kaldı. İnşallah transferi de olumlu şekilde tamamlayıp, milli aradan sonra yeni bir başlangıç yapacağız.

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