Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan flaş transfer açıklaması

İşte Okan Buruk'un açıklamalarının detayları:

MİLLİ ARA NEFES OLACAK

Milli ara bizim için nefes olacak. Hazır olmayan oyuncularımızı hazırlayacağız bu çok önemli. İnşallah aradan sonra daha güçlü bir Galatasaray izletiriz. 25 Temmuz'dan beri nefes almadık. Milli ara bizim için bir fırsat olacak.