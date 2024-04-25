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Süper Lig'de 34. hafta heyecanı liderin maçıyla başlıyor! İşte maçların programı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Süper Lig’de 34. hafta heyecanı liderin maçıyla başlıyor! İşte maçların programı

Trendyol Süper Lig'e 34. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Haftanın açılış müsabakasında Yukatel Adana Demirspor yarın (26 Nisan Cuma) Galatasaray'ı konuk edecek. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

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