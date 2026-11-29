Victor Osimhen (A Haber Foto Arşiv)

BU SEZON ÇOK FORMDA

Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 11 karşılaşmaya çıkan Victor Osimhen, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Söz konusu karşılaşmalarda 819 dakika görev alan Nijeryalı futbolcu, yaklaşık her 82 dakikada bir rakip fileleri havalandırdı.

SÜPER LİG'DE HER 62 DAKİKADA BİR GOL

Bu sezon Süper Lig'de 8 karşılaşmada görev alan Victor Osimhen, 9 gol ve 3 asist kaydetti.

Ligde toplam 555 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, yaklaşık her 62 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 264 dakika görev alan Osimhen, bir kez gol sevinci yaşadı.