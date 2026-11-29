Victor Osimhen şut ortalamasında dünya yıldızlarını geride bıraktı
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. 90 dakika başına en fazla şut çeken futbolcuların yer aldığı listede 9,05 ortalamayla zirveye yerleşen yıldız golcü, Lamine Yamal, Lionel Messi ve Kylian Mbappe gibi dünya yıldızlarını geride bıraktı. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 85 karşılaşmada 69 gol kaydeden Osimhen'in kariyer istatistikleri de dikkat çekti.
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, gol yollarındaki etkili performansının yanı sıra şut istatistikleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.
90 dakika başına en fazla şut çeken futbolcuların yer aldığı listede sarı-kırmızılıların yıldızı, dünya futbolunun önemli isimlerini geride bıraktı.
OSIMHEN ZİRVEYE YERLEŞTİ
CIES Football'un verilerine göre Victor Osimhen, 90 dakika başına 9,05 şut ortalamasıyla listenin ilk sırasında yer aldı.
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 5,46 şut ortalamasıyla ikinci sırada yer alırken Inter Miami forması giyen Lionel Messi, 5,33 ortalamayla üçüncü oldu.
DÜNYA YILDIZLARINA FARK ATTI
Victor Osimhen, en yakın takipçisi Lamine Yamal'a 3,59 şutluk fark atarken Lionel Messi'yi 3,72, Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'yi ise 4,21 şutluk farkla geride bıraktı.
Nijeryalı golcünün en yakın rakibine göre yaklaşık yüzde 66 daha fazla şut ortalamasına sahip olması dikkat çekti.
90 DAKİKA BAŞINA EN FAZLA ŞUT ÇEKEN FUTBOLCULAR
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1. Victor Osimhen – 9,05
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2. Lamine Yamal – 5,46
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3. Lionel Messi – 5,33
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4. Donyell Malen – 5,18
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5. Kylian Mbappe – 4,84
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6. Aron Sigurdarson – 4,76
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7. Nico Paz – 4,75
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8. Dion Beljo – 4,70
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9. Javier Correa – 4,66
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10. Thiago Santana – 4,60