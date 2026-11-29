Yapay zekadan Beşiktaş-Galatasaray maçı için şaşırtan tahmin! Derbiyi kim kazanacak?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbi öncesinde iki takımın geçmiş karşılaşmaları, güncel form durumları ve muhtemel kadroları yapay zeka tarafından analiz edildi. Mücadelenin 15'er dakikalık periyotlarla değerlendirildiği analizde gol atacak futbolcular, gol dakikaları, maçın yıldızı ve karşılaşmanın skoru tahmin edildi. İşte yapay zekanın 90 dakikalık derbi senaryosu...
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Türk futbolunun iki köklü kulübü Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giren iki takım da mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Dev derbi öncesinde iki takımın geçmiş karşılaşmaları, güncel performansları, muhtemel kadroları, hücum ve savunma özellikleri yapay zeka tarafından analiz edildi.
İKİ TAKIM ARASINDA 6 PUANLIK FARK
Ligde geride kalan 12 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 31 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Beşiktaş ise 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puanla derbiye çıkacak.
Siyah-beyazlılar, taraftarının desteğiyle kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirmeyi hedeflerken Galatasaray ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak farkı 9'a çıkarmanın hesaplarını yapıyor.