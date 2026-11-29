Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Türk futbolunun iki köklü kulübü Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giren iki takım da mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Dev derbi öncesinde iki takımın geçmiş karşılaşmaları, güncel performansları, muhtemel kadroları, hücum ve savunma özellikleri yapay zeka tarafından analiz edildi.