Eczacıbaşı Peron İstanbul, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, sahasında Galatasaray Daikin'i konuk etti. Turuncu-beyazlılar, 78 dakika süren karşılaşmada rakibini 25-15, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, sahasında Galatasaray Daikin ile karşı karşıya geldi.
Eczacıbaşı HDI Sigorta Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Seçkin Yener ve Onur Coşkun yönetti.
ECZACIBAŞI SET VERMEDEN KAZANDI
Karşılaşmanın ilk setini 25-15, ikinci setini ise 25-14 kazanan Eczacıbaşı Peron İstanbul, üçüncü sette de rakibine 25-19 üstünlük kurarak 78 dakika süren mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
ECZACIBAŞI İKİNCİ SIRADA, GALATASARAY BEŞİNCİ SIRADA
Galatasaray Daikin karşısında aldığı galibiyetle ligdeki 9. galibiyetine ulaşan Eczacıbaşı Peron İstanbul, puanını 27'ye yükselterek ikinci sırada yer aldı.
Ligdeki 5. mağlubiyetini yaşayan Galatasaray Daikin ise 20 puanla beşinci sırada kaldı.
Oynadığı 11 karşılaşmanın tamamını kazanan VakıfBank, 31 puanla liderliğini sürdürürken iki maç eksiği bulunan Fenerbahçe ise 26 puanla üçüncü sırada yer aldı.
VODAFONE SULTANLAR LİGİ'NDE PUAN DURUMU
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VakıfBank – 31 puan
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Eczacıbaşı Peron İstanbul – 27 puan
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Fenerbahçe – 26 puan
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Türk Hava Yolları – 23 puan
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Galatasaray Daikin – 20 puan
MAÇIN KÜNYESİ
Salon: Eczacıbaşı HDI Sigorta
Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Uzelac, Weitzel, Elif Şahin (Simge Aköz, Rettke, Yaprak Erkek, Dilay Özdemir)
Galatasaray Daikin: Eylül Karadaş, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Melisa Bükmen, Yuanyuan (Ayça Aykaç, Çerağ Düzeltir, Merve Tanyel)
Setler: 25-15, 25-14, 25-19
Süre: 78 dakika (26, 24, 28)