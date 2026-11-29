Eczacıbaşı Peron İstanbul, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, sahasında Galatasaray Daikin'i konuk etti. Turuncu-beyazlılar, 78 dakika süren karşılaşmada rakibini 25-15, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.