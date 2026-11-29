Belözoğlu, "Topa sahip olma planı bizim için çok net bir plan. Fenerbahçe'nin oyunu budur. Fenerbahçe'nin her dönem şampiyonluk yarışında kalmasının sebebi topa hükmetmesidir. Bugün ilk yarıda aslında hantal bir oyun vardı. Sonra mesafeler birbirine yaklaştı. Shakhtar maçının yorgunluğunun ardından bu maça çıktık. Hemen hemen aynı oyuncularla sahaya çıktık. Tribünler de oyuncuların üzerine geliyor ve oyuncularda baskı oluşuyor. Pas oyunu önemli, bizim için olmazsa olmazdır ama nerede yaptığınız da önemli. İkinci yarıda daha iyiydik" ifadelerini kullandı.

Galibiyeti hak eden bir futbol ortaya koyduklarını belirten Belözoğlu, göreve geldiği günden bu yana saha içinde kendilerini mutlu eden gelişmeler yaşandığını söyledi.

Belözoğlu, "Topu geri kapma süremiz 7,2 saniyelerdeydi. Bu süre neredeyse Avrupa'nın üzerinde. Hem oyun hem de oyunun gelişimiyle ilgileniyorum. Dersime çalışmaya devam edeceğim. Benim için topu rakibe verdikten sonra kazandığımız süre çok önemliydi" diye konuştu.

Erzurumspor FK maçında Emre Belözoğlu (AA)

"GREENWOOD ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Mason Greenwood'un performansını değerlendiren Emre Belözoğlu, İngiliz futbolcunun skora katkı sağlamasının önemine değindi.

Belözoğlu, "Greenwood çok önemli bir oyuncu. Bugün skora katkı yapabilmesi önemliydi. Vedat bugün rakibin bir merkez oyuncusunu bağladı. Diğer futbolcularımızın onların 3 stoperinin etrafında koşu yapmasını istemiştik. Zor bir maçtan döndük ve bunun yıpratıcı tarafı vardı. İlk 20-25 dakikadaki tek eksiğimiz goldü. Eğer bunu yapsaydık, oyuncularımız farklı bir maç ortaya koyabilirdi. Biz bugün oyuna fazlasıyla hükmettik ve rakibi kalemize getirmedik" dedi.

Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu'nun da ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Belözoğlu, ilk yarıda gol bulamamaları nedeniyle skor farkının daha fazla açılmadığını ifade etti.