Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu ilk yarıyı kapattı

Süper Lig'de Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'a yıldız futbolcusu Rafael Leao'dan kötü haber geldi. Amed SK karşılaşmasında sakatlanan ve tedavisini Katar'da sürdüren Portekizli futbolcunun sakatlığının beklenenden daha ciddi olduğu ve ligin ilk yarısını kapattığı öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun sahalara dönmesinin beklendiği tarih de ortaya çıktı.