Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu ilk yarıyı kapattı
Süper Lig'de Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'a yıldız futbolcusu Rafael Leao'dan kötü haber geldi. Amed SK karşılaşmasında sakatlanan ve tedavisini Katar'da sürdüren Portekizli futbolcunun sakatlığının beklenenden daha ciddi olduğu ve ligin ilk yarısını kapattığı öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun sahalara dönmesinin beklendiği tarih de ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da sakatlığı bulunan Rafael Leao'ya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusunun sahalara dönüş süresi uzadı.
AMED SK MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Süper Lig'in 11. haftasında Amed SK ile oynanan karşılaşmada sakatlanan 27 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 50. dakikasında yerini Deniz Gül'e bırakmıştı.
Galatasaray, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Leao'nun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini, oyuncunun tedavisine başlandığını duyurmuştu.
SAKATLIĞI BEKLENENDEN DAHA CİDDİ
Tedavisini Katar'da sürdüren Portekizli kanat oyuncusunun 8 Aralık'ta AEK ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına yetişmesi bekleniyordu.
Ancak yıldız futbolcunun sakatlığının beklenenden daha ciddi olduğu öğrenildi.
İLK YARIYI KAPATTI
Portekizli futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'in ilk yarısını kapattığı öğrenildi.
Leao'nun 1 Aralık Salı günü İstanbul'a gelerek tedavisini burada sürdürmesi ve bireysel çalışmalara başlaması bekleniyor.
GAZİANTEP FK MAÇINDA FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR
Aralık ayının son günlerinde takıma katılması beklenen Rafael Leao'nun, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçı olan 17 Ocak 2027'deki Gaziantep FK karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.
BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 40 milyon avro olan Rafael Leao'nun Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 11 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.