"Kısa vadeli kazanımların ötesine geçen, uzun vadeli değer üretimini esas alan ve Türk futbolunun bütün paydaşlarının menfaatlerini gözeten bir yaklaşımı benimsedik. Yayın kalitesinin uluslararası standartlara taşınması, izleyici deneyiminin geliştirilmesi, teknolojik imkânların etkin kullanılması ve futbolumuzun daha geniş coğrafyalarda izlenebilir hâle gelmesi için şartnamemizde yer alması gereken tüm unsurları titizlikle değerlendirdik. Çünkü inanıyoruz ki Türk futbolunun gerçek değeri yalnızca sahadaki rekabetle değil, bu rekabetin dünyaya nasıl sunulduğu ve izleyiciyle nasıl buluşturulduğuyla da doğrudan ilişkilidir."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (A Haber Foto Arşiv)

BEŞ YILLIK İHALE DÖNEMİ VURGUSU

İhale sürecinde uzun vadeli bir vizyonun benimsendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beş yıllık ihale dönemi belirlememizin temelinde de bu uzun vadeli vizyon bulunmaktadır. Amacımız; kulüplerimize, yayıncı kuruluşlara ve tüm sektör paydaşlarına öngörülebilir, istikrarlı ve güvenilir bir yatırım ortamı sunmaktır. Böylece yalnızca yayın gelirlerinin artırılmasını değil, kulüplerimizin finansal sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesini, yayıncılık kalitesinin yükseltilmesini ve Türk futbolunun ticari değerinin kalıcı biçimde büyütülmesini hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemi, Türk futbolunun ekonomik yapılanmasında, yayıncılık standartlarında ve uluslararası marka konumlandırmasında yeni bir sayfa açma fırsatı olarak görüyoruz. Bu hedefe ulaşmanın yolu; şeffaflık, güven, rekabet, ortak akıl ve sürdürülebilirlik ilkelerinden taviz vermeden hareket etmekten geçmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Türk futbolunun sahip olduğu potansiyelin hak ettiği ekonomik ve ticari değere ulaşması için kararlılıkla çalışmaya, tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmeye ve geleceğe yönelik güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz."

"YENİ BİR BÜYÜME DÖNEMİNİN BAŞLANGICI"

Gerçekleştirilecek ihalenin Türk futbolunda yeni bir büyüme ve değer oluşturma döneminin başlangıcı olacağı vurgulanan açıklama, şu ifadelerle son buldu:

"Yarın gerçekleştirilecek ihale sürecinin, Türk futbolunda yeni bir büyüme ve değer yaratma döneminin başlangıcı olacağına inanıyoruz. İhale komisyonumuzun, teklif veren kuruluşlarımızın, kulüplerimizin ve tüm paydaşlarımızın katkılarıyla yürütülecek bu sürecin, Türk futbolunun geleceği adına önemli ve kalıcı sonuçlar doğurmasını temenni ediyoruz. Hedefimiz yalnızca bugünün yayın ihalesini başarıyla tamamlamak değil; gelecek beş yılı Türk futbolunun ekonomik gücünü, uluslararası görünürlüğünü ve marka değerini yükseltecek bir dönüşüm dönemine çevirmektir. Bu önemli sürecin Türk futbolunun tüm paydaşları ve ülkemiz futbol kamuoyu için hayırlı olmasını diliyor, emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyoruz."