Yayın ihalesi öncesi TFF'den açıklama! Beş yıllık yeni dönem
Türk futbolunda gözler 30 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek yayın ihalesine çevrildi. İhale öncesinde açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sürecin Türk futbolunun geleceğini şekillendirecek stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Beş yıllık ihale dönemine dikkat çeken federasyon, ilk kez bu ölçekte ve çeşitlilikte teklif alternatiflerinin ortaya çıktığını belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 30 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek yayın ihalesinin Türk futbolunun geleceğini şekillendireceğini duyurdu.
TÜRK FUTBOLU İÇİN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI
TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun geleceğini şekillendirecek, ekonomik gücünü pekiştirecek ve uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek önemli bir dönüm noktasındayız. Yarın gerçekleştirilecek futbol yayın ihalesini, yalnızca önümüzdeki dönemin yayın haklarının belirlenmesine yönelik ticari bir süreç olarak değil; Türk futbolunun geleceğine, sürdürülebilir ekonomik yapısına, marka değerine ve küresel rekabet gücüne yön verecek stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz" denildi.
"İLK KEZ BU ÖLÇEKTE VE ÇEŞİTLİLİKTE TEKLİF ALTERNATİFLERİ ORTAYA ÇIKTI"
Geçmiş yıllarda yayın gelirlerinde yaşanan düşüşün Türk futbolunun paydaşları açısından önemli dersler içerdiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu tecrübenin bize gösterdiği en önemli gerçek, sahip olduğumuz sportif potansiyelin ekonomik değere dönüştürülmesi için ortak akla, güçlü bir vizyona, doğru iş modellerine ve kararlı bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğumuzdur. Geçmişin tecrübelerinden güç alarak geleceği daha sağlam temeller üzerinde inşa etmekte kararlıyız. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu sürece başlarken temel hedefimiz; Süper Lig ve 1. Lig'i sahip oldukları sportif değer, ticari potansiyel ve uluslararası marka gücüyle örtüşen, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yayıncılık modeliyle pazara sunmak oldu. İlk kez bu ölçekte ve çeşitlilikte teklif alternatiflerinin ortaya çıkması, liglerimizin sahip olduğu potansiyelin ve Türk futboluna duyulan ticari ilginin önemli bir göstergesidir. Bu tabloyu, yalnızca bugünün değil, önümüzdeki yılların futbol ekonomisini şekillendirecek yeni fırsatların habercisi olarak görüyoruz."