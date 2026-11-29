Taraftar olayları başta olmak üzere çeşitli ihlaller nedeniyle dört kulübe kesilen cezaların toplamı 94 bin 500 avroya ulaştı.

UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi , Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk temsilcilerine çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle para cezaları verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray (A Haber Foto Arşiv)

EN YÜKSEK CEZA GALATASARAY'A

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'a Lille ve Stuttgart karşılaşmalarındaki ihlaller nedeniyle toplam 38 bin 375 avro para cezası verildi.

Lille deplasmanında sahaya yabancı madde atılması nedeniyle 8 bin 250 avro, stadyuma zarar verilmesi nedeniyle 5 bin avro, meşale yakılması nedeniyle ise 14 bin 250 avro ceza kesildi.

Sarı-kırmızılı kulübe Stuttgart karşılaşmasında sahaya yabancı madde atılması nedeniyle 5 bin 875 avro, medya faaliyetlerine ilişkin ihlal nedeniyle de 5 bin avro para cezası verildi.