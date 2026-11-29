UEFA'dan dört büyüklere ceza! Milyonluk fatura
UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a çeşitli ihlaller nedeniyle para cezası verdi. Dört kulübe kesilen cezaların toplamı 94 bin 500 avroyu (5 milyon 246 bin lira) bulurken en yüksek ceza Galatasaray'a verildi.
UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk temsilcilerine çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle para cezaları verdi.
Taraftar olayları başta olmak üzere çeşitli ihlaller nedeniyle dört kulübe kesilen cezaların toplamı 94 bin 500 avroya ulaştı.
EN YÜKSEK CEZA GALATASARAY'A
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'a Lille ve Stuttgart karşılaşmalarındaki ihlaller nedeniyle toplam 38 bin 375 avro para cezası verildi.
Lille deplasmanında sahaya yabancı madde atılması nedeniyle 8 bin 250 avro, stadyuma zarar verilmesi nedeniyle 5 bin avro, meşale yakılması nedeniyle ise 14 bin 250 avro ceza kesildi.
Sarı-kırmızılı kulübe Stuttgart karşılaşmasında sahaya yabancı madde atılması nedeniyle 5 bin 875 avro, medya faaliyetlerine ilişkin ihlal nedeniyle de 5 bin avro para cezası verildi.
FENERBAHÇE'YE 15 BİN 500 AVRO CEZA
Fenerbahçe'ye Aston Villa deplasmanında taraftarlarının sahaya yabancı madde atması nedeniyle 12 bin avro, Slavia Prag karşılaşmasında meşale yakılması nedeniyle 3 bin 500 avro ceza verildi.
Sarı-lacivertli kulübe kesilen cezaların toplamı 15 bin 500 avro oldu.