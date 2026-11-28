Beşiktaş'tan İngiliz yıldız hamlesi! Aralık ayında temaslar hızlanacak
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, yaz aylarında kadrosuna katamadığı Joe Willock'tan vazgeçmedi. Newcastle United forması giyen 27 yaşındaki İngiliz futbolcu için temaslarını yoğunlaştırmaya hazırlanan siyah-beyazlıların transfer planı ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde gözler İngiltere'ye çevrildi. Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak transferini sonuçlandıramadığı Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Joe Willock'u gündeminde tutuyor.
SERDAL ADALI TRANSFER İÇİN OCAK AYINI İŞARET ETMİŞTİ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında İngiliz futbolcunun teknik heyetin transfer talepleri arasında bulunduğunu açıklamıştı.
Adalı, ocak ayından itibaren futbolcuyla görüşme haklarının bulunduğunu ve alternatif isimlerle de temas halinde olduklarını belirtmişti.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında transfere ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Bekliyoruz, ocak ayından itibaren oyuncuyla görüşme hakkımız var. Olursa, transferi gerçekleşecek. Hocamızın istediği bir oyuncu. Alternatiflerimiz de var. Onlarla da görüşüyoruz. Transfer başlasın bakalım" ifadelerini kullanmıştı.
BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER PLANI ORTAYA ÇIKTI
Sporx'in haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Joe Willock için aralık ayının ortasından itibaren görüşmelerine hız vermeyi planlıyor.
Beşiktaş, 1 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesinde İngiliz orta saha oyuncusunun transferinde önemli mesafe katetmeyi hedefliyor.
YÜKLÜ BONSERVİS ÖDENMİŞTİ
İngiliz futbolcu, 13 Ağustos 2021'de Arsenal'den Newcastle United'a 29,4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Oyuncunun transfer dönemindeki piyasa değeri ise 16 milyon euroydu.
İKİ TAKIMDA 274 MAÇA ÇIKTI
Newcastle United formasıyla 196 karşılaşmada görev alan futbolcu, 22 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Arsenal kariyerinde ise 78 maça çıkan oyuncu, 11 gol ve 4 asist kaydetti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Newcastle United formasıyla bu sezon 14 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki Joe Willock, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.