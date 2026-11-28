Joe Willock (A Haber Foto Arşiv)

SERDAL ADALI TRANSFER İÇİN OCAK AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında İngiliz futbolcunun teknik heyetin transfer talepleri arasında bulunduğunu açıklamıştı.

Adalı, ocak ayından itibaren futbolcuyla görüşme haklarının bulunduğunu ve alternatif isimlerle de temas halinde olduklarını belirtmişti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında transfere ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Bekliyoruz, ocak ayından itibaren oyuncuyla görüşme hakkımız var. Olursa, transferi gerçekleşecek. Hocamızın istediği bir oyuncu. Alternatiflerimiz de var. Onlarla da görüşüyoruz. Transfer başlasın bakalım" ifadelerini kullanmıştı.