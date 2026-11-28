Amed deplasmanda kazandı! Orban'dan 3 dakikada 2 gol
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 46 ve 49. dakikalarda Orban kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golü ise 90+2. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu.
Bu sonuçla gaziantep FK 8 puanda kalırken Amed Sportif Faaliyetler puanını 26'ya yüksellti.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'de Furkan Soyalp'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
15. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde serbest vuruş kazanan Gaziantep FK'de Kozlowski'nin vuruşu barajdan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahasında oluşan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.
17. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Camara'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top kalecide kaldı.
23. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında çekilen şut, savunmaya çarparak direkten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Camara'nın şutunda da meşin yuvarlak direkten döndü.
39. dakikada orta alandan gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında Furkan Soyalp'in ara pasıyla topla buluşan Sor'un ceza sahasından yaptığı vuruşu kaleci kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
46. dakikada sağ kanattan gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında Furkan Soyalp'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Orban, topu ağlarla buluşturdu. 0-1
49. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'de Dia Sabi'a'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa gelişine vuran Orban, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
58. dakikada Gaziantep FK'de Sorescu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Efe Sarıkaya'nın kafa vuruşunu kaleci Lafont uzak köşeden çıkardı.
80. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'de Dia Sabi'a'nın kullandığı köşe vuruşunda Sor'un şutu üstten auta çıktı.
89. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Hansen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Meleke'nin şutu auta çıktı.
90+2. dakikada Gaziantep FK'de savunmadan gönderilen uzun pasta seken topu önünde bulan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2
Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde: