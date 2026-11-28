Amed deplasmanda kazandı! Orban'dan 3 dakikada 2 gol

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 46 ve 49. dakikalarda Orban kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golü ise 90+2. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.